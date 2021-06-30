Споривший из-за взрыва во Врбетице чешский генпрокурор ушел в отставку

Генпрокурор Чехии Павел Земан, споривший с другими государственными деятелями из-за дела о взрывах во Врбетице, уходит в отставку: его полномочия истекают в среду, 30 июня. Об этом напомнили читателям České noviny.

Причиной ухода, о котором Земан объявил заблаговременно, он назвал давление со стороны министра юстиции Марии Бенешовой — в том числе по вопросу взрывов во Врбетице. После того, как он не согласился с позицией премьер-министра Андрея Бабиша — тот уверен, что за взрывами стоят иностранные спецслужбы — Бенешова стала грозить ему дисциплинарным взысканием и вспоминать его предполагаемые коррупционные схемы.

После ухода генпрокурора его обязанности, возможно, возьмет на себя бывший военный прокурор Игорь Стржиж. Его кандидатура еще не одобрена: вероятно, что преемник Земана будет назначен уже новым правительством, которое сформируют после выборов в октябре.

28 июня стало известно, что власти Чехии потребовали от России компенсации ущерба после взрыва во Врбетице в 2014 году. Речь идет о сумме в 650 миллионов крон (около 25,5 миллиона евро), их планируют раздать пострадавшим местным жителям и распределить между властями близлежащих населенных пунктов.

Взрывы боеприпасов на военных складах в деревне Врбетица произошли в 2014 году. Тогда погибли два человека. В середине апреля 2021 года Чехия обвинила российские спецслужбы в причастности к произошедшему, хотя разные чешские политики выступают с разными мнениями по поводу взрывов. Так, премьер Бабиш не сомневается в виновности Москвы и не рассматривает другие версии произошедшего, а президент республики Милош Земан настаивал на расследовании разных трактовок инцидента.

Так или иначе, обвинения Праги привели к обострению ее отношений с Москвой. Именно из-за этого Россия внесла Чехию в список недружественных стран.