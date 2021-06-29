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МИД Чехии признал законными права посольства России на территорию в Праге

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Посольство России в Праге
Посольство России в Праге
Фото: Public Domain / Wikimedia

В Чехии признали, что российское посольство использует территории в Праге на законных основаниях. Об этом заявили в министерстве иностранных дел республики, передает ТАСС.

Законные права России закреплены в постановлении чехословацкого правительства от 17 сентября 1970 года. На основе этого документа в 1972 году управление обслуживания дипломатического корпуса перевело участок в вечное бесплатное пользование тогдашнего советского посольства.

В чешском МИД отметили, что территория остается в собственности Чехии, но Россия как правопреемница СССР может использовать его для размещения своего дипломатического представительства. Таким образом, требования муниципальных властей города освободить полгектара от участка не имеют юридических оснований и нарушают нормы международного права.

19 апреля староста района «Прага-7» Ян Чижински потребовал от России вернуть территорию, на которой в настоящее время располагается российское посольство в Чехии. По его мнению, «через 53 года оккупация части Стромовки Российской Федерацией должна, наконец, закончиться». В российском МИД подчеркнули, что земля находится в пользовании России на основании действующих советско-чехословацких соглашений.

Отношения Москвы и Праги осложнились весной 2021-го после того, как Чехия обвинила Россию в причастности к взрывам на складе боеприпасов во Врбетице в 2014-м. Москва отрицает обвинения. 14 мая правительство России включило Чехию в список недружественных стран. Уточнялось, что республике разрешено нанимать в российскую дипмиссию не более 19 работников-россиян.

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