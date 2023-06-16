В офисе президента Чехии объяснили слова о «слежке» за россиянами на Западе

Пресс-секретарь президента Чехии: Петр Павел не предлагал интернировать россиян на Западе

Пресс-секретарь президента Чехии Маркета Ржехакова в письменном комментарии «Радио Свобода» (внесено Минюстом в реестр иноагентов) объяснила слова политика о необходимости следить за всеми россиянами, проживающими на Западе.

По ее словам, глава государства Петр Павел не имел в виду, что это нужно делать прямо сейчас и не предлагал «интернирование или какое-либо преследование».

Ржехакова подчеркнула, что россияне поддерживают президента РФ Владимира Путина и специальную военную операцию на Украине. По ее мнению, учитывая эти обстоятельства, спецслужбы принимающих стран должны уделять «повышенное внимание русской общине». Она также подчеркнула, что это относится не к каждому человеку, а к «тем, кто составляет факторы риска».

По словам Ржехаковой, политик упомянул о наблюдении за японскими гражданами в Соединенных Штатах во время Второй мировой войны «в контексте того, что ограничительные меры в отношении граждан вражеских стран не являются чем-то новым и применялись в прошлом, хотя и более жестким образом».

Ранее Павел заявил, что спецслужбы принимающих стран должна следить за всеми россиянами, проживающими на Западе. На вопрос, что он подразумевает под наблюдением, политик пояснил, что имел в виду «находиться под пристальным вниманием служб безопасности». По его мнению, это «просто цена» российской специальной военной операции на Украине.