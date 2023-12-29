Байден предупредил об угрозах для НАТО из-за Украины

Президент США Байден заявил об угрозах для НАТО из-за Украины

Президент США Джо Байден заявил, что НАТО рискует столкнуться с угрозами в связи с конфликтом вокруг Украины. Он также призвал сограждан гордиться помощью Киеву, передает РИА Новости.

Байден прокомментировал действия России в конфликте на Украине и назвал воздушный удар российских военных самым крупным с начала спецоперации. По его словам, переданные Киеву американские системы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили российские дроны и гиперзвуковые ракеты.

«Но пока конгресс не предпримет действий в новом году, мы не сможем продолжать отправлять оружие и важные для нужд Украины системы ПВО. Конгресс должен действовать безотлагательно», — предупредил он.

Американский лидер добавил, что ставки «выходят за пределы Украины». Это влияет на деятельность НАТО, безопасность Европы и трансатлантические отношения в будущем. По мнению Байдена, Россия «угрожает некоторым союзникам по НАТО», что увеличивает риски участия США в конфликте.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон выделил последний пакет помощи Украине в 2023 году на сумму 250 миллионов долларов. Больше средств для республики у США пока не согласовано.