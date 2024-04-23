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14:25, 23 апреля 2024Силовые структуры

Бывший подполковник СБУ Прозоров рассказал о своем состоянии после подрыва

Бывший подполковник СБУ Прозоров сообщил, что выписался из больницы
Начало событий в новости Взрыв машины экс-подполковника СБУ квалифицировали как покушение на убийство

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Пострадавший после подрыва автомобиля в Москве бывший подполковник службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров рассказал, что выписался из больницы и вернулся к работе. Об этом сообщает РИА Новости.

Подрыв принадлежавшего Прозорову автомобиля произошел днем 12 апреля. Правоохранительные органы квалифицировали взрыв как покушение на убийство экс-подполковника.

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      Анна Габай
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