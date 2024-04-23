Силовые структуры
Бывший подполковник СБУ Прозоров рассказал о своем состоянии после подрыва
Бывший подполковник СБУ Прозоров сообщил, что выписался из больницы
Начало событий в новости Взрыв машины экс-подполковника СБУ квалифицировали как покушение на убийство
Пострадавший после подрыва автомобиля в Москве бывший подполковник службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров рассказал, что выписался из больницы и вернулся к работе. Об этом сообщает РИА Новости.
Подрыв принадлежавшего Прозорову автомобиля произошел днем 12 апреля. Правоохранительные органы квалифицировали взрыв как покушение на убийство экс-подполковника.