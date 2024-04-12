Подполье сообщило о возможном ударе по заводу «Мотор Сич» в Запорожье. Экс-глава завода арестован и просился в Россию

Лебедев сообщил о возможном ударе ВС России по заводу «Мотор Сич» в Запорожье

Российские военные, предположительно, могли поразить завод «Мотор Сич» в подконтрольной Украине части Запорожской области. Об этом заявил представитель пророссийского подполья Сергей Лебедев.

Наши люди сообщают о том, что примерно в 01:20 был прилет, хорошо слышно на юго-восточной окраине города через закрытые окна. Вероятно, в завод "Мотор сич" повторно. Очень мощно Сергей Лебедев представитель пророссийского подполья Сергей Лебедев.

Бывший глава украинского завода арестован с 2022 года по подозрению в пособничестве России. Позже он написал письмо-заявление на имя главы офиса президента Украины с просьбой включить его в список на обмен с Россией.

ВС РФ ударили по объектам в Запорожье, принадлежащих самому богатому украинцу

Лебедев рассказал подробности об ударах Вооруженных сил России по объектам на Украине. Касательно возможного удара по предприятию «Мотор Сич», прилет был зафиксирован вечером 11 апреля. До этого российские военные нанесли ракетный удар по промплощадке завода «Мотор Сич» чуть менее недели назад, 5 апреля.

Фото: Reuters

Помимо этого, 11 апреля Лебедев проинформировал об ударе по энергообъекту, который принадлежит украинскому олигарху Ринату Ахметову. Кроме того, под удар попали объекты компании ДТЭК. Цели находятся в подконтрольном Киеву Запорожье. Ахметов считается самым богатым украинским бизнесменом.

Утром 11 апреля глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщал, что в подконтрольном Киеву Запорожье и его пригороде раздались мощные взрывы. По словам местных жителей, в городе произошли по меньшей мере два сильных взрыва, сообщил он. Рогов добавил, что подробности произошедшего сейчас уточняются.

На Украине арестовали бывшего главу «Мотор Сич»

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала бывшего президента украинского завода «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева в октябре 2022 года. Его и руководителя департамента внешнеэкономической деятельности «Мотор Сич» Олега Дзюбу подозревают в государственной измене. Экс-главу «Мотор Сич» обвинили в отказе передать вертолет украинской разведке.

Фото: Dmytro Smoliyenkoukrinform / Globallookpress.com

По данным следствия, в апреле 2022 года Богуслаев получил от ГУР МО заказ на оплачиваемую передачу ведомству вертолета типа Ми-2 для выполнения боевых задач на фронте, однако «намеренно заблокировал выполнение соответствующего государственного заказа». В СБУ заявили, что экс-глава предприятия якобы отдал распоряжение своим сотрудникам разобрать воздушное судно на детали и спрятать эксплуатационную документацию, после чего работники завода сняли лопасти и вывели механизмы машины из строя.

В мае 2023 года оказалось, что Богуслаев попросил включить его в списки на обмен военнопленных с Россией. При этом советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Богуслаева можно обменять на тысячу пленных военнослужащих Вооруженных сил Украины.