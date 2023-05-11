Экс-глава «Мотор сич» попросил включить его в список обмена с Россией

Экс-глава «Мотор сич» Богуслаев попросил включить его в список обмена с Россией

Бывший президент украинского завода «Мотор Сич» Вячеслав Богуслаев попросил включить его в список на обмен с Россией. Об этом сообщает ТАСС.

Экс-глава предприятия написал соответствующее письмо-заявление на имя главы офиса президента Украины Андрея Ермака. В сопроводительном письме адвоката Богуслаева уточняется дата направления документа — 20 марта 2023 года.

Как отмечает агентство, ранее возможность обмена Богуслаева допустил глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк. При этом он подчеркнул, что обвиняемый «должен дать все необходимые показания, а уже потом станет качественным обменным фондом».

Ранее СБУ обвинила экс-главу «Мотор Сич» в отказе передать вертолет украинской разведке. По данным следствия, в апреле 2022 года Богуслаев получил от ГУР МО заказ на оплачиваемую передачу ведомству вертолета типа Ми-2 для выполнения боевых задач на фронте, однако «намеренно заблокировал выполнение соответствующего государственного заказа». В СБУ заявили, что экс-глава предприятия якобы отдал распоряжение своим сотрудникам разобрать воздушное судно на детали и спрятать эксплуатационную документацию, после чего работники завода сняли лопасти и вывели механизмы машины из строя.

Служба безопасности Украины задержала Богуслаева в октябре. Его и руководителя департамента внешнеэкономической деятельности «Мотор Сич» Олега Дзюбу подозревают в государственной измене.