Подполье заявило об ударе по энергообъекту украинского олигарха в Запорожье

Нанесен удар по энергообъекту олигарха Ахметова в Запорожье

В подконтрольном Киеву Запорожье нанесен удар по энергетическому объекту, принадлежащему украинскому олигарху Ринату Ахметову. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.

«Прилеты были в Запорожье, где погасили энергетический объект Ахметова и его компании ДТЭК», — рассказал он.

Лебедев также сообщил, что в Запорожской области был зафиксирован прилет по месту дислокации украинских военных. Также удар нанесли по казарме во Львове.

Ранее, 10 апреля, подполье сообщило о ракетном ударе по крупному скоплению войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Очакове. Там могли находиться до 300 военнослужащих.