Подполье сообщило об ударе по ТЭЦ и скоплению военных в Львовской области

Подполье: нанесен удар по ТЭЦ и скоплению военных в Львовской области

Ракетный удар был нанесен по городу Старый в Львовской области, в результате поразили местную теплоэнергоцентраль (ТЭЦ) и скопление «бандеровцев». Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

Он уточнил, что было зафиксировано пять ракет. «Одна из них в местную ТЭЦ, остальные, видимо, по скоплениям бандеровцев», — заявил Лебедев.

11 апреля в нескольких украинских регионах произошли взрывы. Речь идет о Львовской, Волынской, Харьковской, а также об Ивано-Франковской областях. Кроме того, о взрывах сообщалось в Киевской области. По всей территории Украины объявлялась воздушная тревога.