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17:24, 12 мая 2023Бывший СССР

На Украине предложили обменять бывшего главу «Мотор Сич» на военнопленных

Подоляк: на Украине хотят обменять экс-главу «Мотор Сич» на тысячу военнопленных

Фото: Марина Лысцева / ТАСС

В Киеве захотели обменять бывшего главу украинского завода «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева на военнопленных. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, сообщает Telegram-канал издания «Страна.ua».

По его словам, экс-руководителя предприятия, обвиняемого в республике в сотрудничестве с Россией, предлагается обменять на тысячу военнопленных. При этом Подоляк подчеркнул, что сначала Богуслаев должен быть приговорен судом к максимально жесткому наказанию, чтобы его вина была юридически зафиксирована.

Ранее бывший глава «Мотор Сич» написал письмо на имя руководителя офиса президента Украины Андрея Ермака с просьбой включить его в список на обмен с Россией. Отмечается также, что до этого возможность обмена Богуслаева допускал глава Службы безопасности Украины Василий Малюк.

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Георгий Нестеров
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