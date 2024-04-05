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17:34, 5 апреля 2024Бывший СССР

Российские войска ударили по территории завода «Мотор Сич»

Рогов: ВС РФ нанесли ракетный удар по промплощадке завода «Мотор Сич»

Фото: Виталий Невар / РИА Новости

Российские войска нанесли ракетный удар по промплощадке завода «Мотор Сич», расположенного в подконтрольном Киеву городе Запорожье. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, причиной трех взрывов, которые произошли в Запорожье в пятницу, по предварительным данным, стали удары ракет оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер».

«Как минимум есть попадание по промплощадке предприятия "Мотор сич"», — отметил Рогов.

По его словам, на предприятии производятся авиадвигатели и комплектующие для беспилотников, а также украинскую боевую технику.

Ранее Рогов заявлял, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) делают из Орехова и его пригорода укрепрайон, напоминающий Авдеевку. Именно этот населенный пункт открывает путь к взятию под контроль Запорожья.

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