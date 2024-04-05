Рогов заявил о превращении Орехова во вторую Авдеевку

Рогов заявил, что ВСУ делают из Орехова и его пригорода вторую Авдеевку

Вооруженные силы Украины (ВСУ) делают из Орехова и его пригорода укрепрайон, который схож с Авдеевкой или Артемовском. Об этом сообщил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«Командование ВСУ в спешном порядке превращает город Орехов в мощный укрепрайон, некий вариант Авдеевки или Артемовска, сооружая две линии обороны и стягивая туда войска», — сказал он.

Кроме того, по его словам, украинские военные перебрасывают туда много единиц бронетехники и тяжелых артиллерийских систем. Рогов отметил, что Орехов открывает путь к взятию под контроль Запорожья.

Ранее глава движения заявил, что российские силы отразили несколько атак ВСУ на запорожском направлении. Как он утверждал, ВС России отбили атаки в Работино, а также в районе села Вербовое. После этого украинские военные обратились в бегство.