Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:35, 5 апреля 2024Бывший СССР

Рогов заявил о превращении Орехова во вторую Авдеевку

Рогов заявил, что ВСУ делают из Орехова и его пригорода вторую Авдеевку

Фото: Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) делают из Орехова и его пригорода укрепрайон, который схож с Авдеевкой или Артемовском. Об этом сообщил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«Командование ВСУ в спешном порядке превращает город Орехов в мощный укрепрайон, некий вариант Авдеевки или Артемовска, сооружая две линии обороны и стягивая туда войска», — сказал он.

Кроме того, по его словам, украинские военные перебрасывают туда много единиц бронетехники и тяжелых артиллерийских систем. Рогов отметил, что Орехов открывает путь к взятию под контроль Запорожья.

Ранее глава движения заявил, что российские силы отразили несколько атак ВСУ на запорожском направлении. Как он утверждал, ВС России отбили атаки в Работино, а также в районе села Вербовое. После этого украинские военные обратились в бегство.

Что думаешь? Оцени!
      Кристина Есикова
      Обсудить
      Последние новости

      Раненный ножом российский губернатор пришел в себя и записал первое видео после нападения. Что он сказал?

      Найден новый способ следить за пожарами

      В России рухнули доходы от продажи лицензий на недра

      ФСБ задержала передававшего Киеву данные о российских пограничниках мужчину

      На популярном пляже нашли человеческие кости

      Байден назвал себя другим именем

      Российский «Канопус-В» заснял последствия землетрясения на Тайване

      Стало известно о приостановке работы харьковского метро

      Появилось видео прорыва российских войск к Часову Яру

      Варламов назвал популярную у россиян азиатскую страну тонущей помойкой

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше