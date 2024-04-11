В Запорожье прозвучали мощные взрывы

Рогов: в Запорожье и пригороде прозвучала серия мощных взрывов

В подконтрольном Киеву Запорожье и его пригороде раздались мощные взрывы. Об этом рассказал глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в Telegram.

По словам местных жителей, в городе произошли по меньшей мере два сильных взрыва, сообщил он. Рогов добавил, что подробности произошедшего сейчас уточняются.

Ранее взрывы произошли в Харькове. В городе предупредили о возможных перебоях с электричеством.

Перед этим на всей территории Украины объявили воздушную тревогу.