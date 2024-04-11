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07:14, 11 апреля 2024Бывший СССР

В Запорожье прозвучали мощные взрывы

Рогов: в Запорожье и пригороде прозвучала серия мощных взрывов
СюжетВзрывы в Харькове:
Владимир Рогов

Владимир Рогов. Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

В подконтрольном Киеву Запорожье и его пригороде раздались мощные взрывы. Об этом рассказал глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в Telegram.

По словам местных жителей, в городе произошли по меньшей мере два сильных взрыва, сообщил он. Рогов добавил, что подробности произошедшего сейчас уточняются.

Ранее взрывы произошли в Харькове. В городе предупредили о возможных перебоях с электричеством.

Перед этим на всей территории Украины объявили воздушную тревогу.

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      Марина Совина
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