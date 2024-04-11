Жителей Харьковской области предупредили о перебоях с электричеством

ОВА: в Харьковской области возможны перебои с электричеством из-за взрывов

В результате ударов по критической инфраструктуре в Харьковской области могут начаться перебои с электричеством. Об этом предупредил глава местной областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов в своем Telegram-канале.

Ранее стало известно, что по объектам инфраструктуры было нанесено по меньшей мере десять ударов. По данным Синегубова, при атаке никто не пострадал.

В ночь на четверг, 11 апреля, в Харькове прогремели взрывы. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов. Позднее он предупредил, что в городе была остановлена работа метро.