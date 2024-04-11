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06:51, 11 апреля 2024Бывший СССР

Жителей Харьковской области предупредили о перебоях с электричеством

ОВА: в Харьковской области возможны перебои с электричеством из-за взрывов
СюжетВзрывы в Харькове:

Фото: Leah Millis / Reuters

В результате ударов по критической инфраструктуре в Харьковской области могут начаться перебои с электричеством. Об этом предупредил глава местной областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов в своем Telegram-канале.

Ранее стало известно, что по объектам инфраструктуры было нанесено по меньшей мере десять ударов. По данным Синегубова, при атаке никто не пострадал.

В ночь на четверг, 11 апреля, в Харькове прогремели взрывы. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов. Позднее он предупредил, что в городе была остановлена работа метро.

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      Марина Совина
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