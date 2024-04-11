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06:09, 11 апреля 2024Бывший СССР

В Харьковской области рассказали о повреждениях инфраструктуры

ОВА Харькова: критическая инфраструктура города подверглась более десяти ударам

Фото: Press service of the State Emergency Service of Ukraine in Odesa region / Reuters

Критическая инфраструктура Харьковской области подверглась ударам. Об этом сообщил глава местной областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов в Telegram.

Он уточнил, что было нанесено по меньшей мере 10 ударов. В результате атаки никто из жителей не пострадал, однако зафиксированы перебои с электроснабжением, рассказал Синегубов.

Ранее мэр Харькова Игорь Терехов предупредил, что в ближайшие часы в городе не будет работать метро. «Выбирайте свои маршруты, исходя из этого», — обратился он к гражданам.

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      Марина Совина
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