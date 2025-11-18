Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:32, 18 ноября 2025Силовые структуры

Защита взорвавшего автомобиль участника СВО раскрыла обман

Защита взорвавшего машину участника СВО Серебрякова: Его обманули кураторы
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Защита бывшего аналитика банка данных «ТВС Узбекистан» Евгения Серебрякова (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), обвиняемого в подрыве автомобиля с полковником Минобороны России на севере Москвы, рассказала, что его обманули украинские кураторы. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, адвокат Серебрякова рассказал, что по договоренности куратор должен был привести взрывчатку в действие только тогда, когда в машине будет находиться только офицер Минобороны, один. По словам защиты, мужчине внушили, что его действие может привести к окончанию специальной военной операции, и его обманули. «Он стал жертвой манипуляции. В условиях личного кризиса он утратил возможность критически мыслить», — отметил адвокат.

Ранее сообщалось, что прокурор запросил для Серебрякова 28 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Не все, чем занимается Шойгу, находится в публичном поле». Политики и эксперты объяснили попытку покушения на секретаря Совбеза

    Россияне стали активнее вносить деньги на индивидуальные инвестсчета

    Новость о грозящем Галкину в Израиле тюремном сроке опровергли

    В России ответили на вопрос о готовности возобновить переговоры с Украиной в Стамбуле

    Защита взорвавшего автомобиль участника СВО раскрыла обман

    Россиянам назвали помогающие очистить кровь от токсинов продукты

    В Раде раскрыли сроки увольнения главы офиса Зеленского и назвали его замену

    Тина Канделаки раскрыла отношение к похудению с помощью «Оземпика»

    Объем закупок российской нефти Китаем рухнул

    В России ответили на обвинения из-за взрыва на железнодорожных путях в Польше

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости