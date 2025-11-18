Защита взорвавшего автомобиль участника СВО раскрыла обман

Защита взорвавшего машину участника СВО Серебрякова: Его обманули кураторы

Защита бывшего аналитика банка данных «ТВС Узбекистан» Евгения Серебрякова (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), обвиняемого в подрыве автомобиля с полковником Минобороны России на севере Москвы, рассказала, что его обманули украинские кураторы. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, адвокат Серебрякова рассказал, что по договоренности куратор должен был привести взрывчатку в действие только тогда, когда в машине будет находиться только офицер Минобороны, один. По словам защиты, мужчине внушили, что его действие может привести к окончанию специальной военной операции, и его обманули. «Он стал жертвой манипуляции. В условиях личного кризиса он утратил возможность критически мыслить», — отметил адвокат.

Ранее сообщалось, что прокурор запросил для Серебрякова 28 лет лишения свободы в колонии строгого режима.