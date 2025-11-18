Силовые структуры
Раскрыт срок для взорвавшего автомобиль участника СВО

Прокурор запросил взорвавшему машину участника СВО Серебрякову 28 лет колонии
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Прокурор запросил Второй Западный окружной военный суд приговорить бывшего аналитика банка данных «ТВС Узбекистан» Евгения Серебрякова (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), обвиняемого в подрыве автомобиля с полковником Минобороны России на севере Москвы, к 28 годам лишения свободы в колонии. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, прокурор просил признать фигуранта виновным в инкриминируемых преступлениях и назначить ему первые семь лет в тюрьме, а оставшийся срок — в колонии строгого режима. Кроме того, он просил суд назначить Серебрякову один миллион рублей штрафа.

Ранее сообщалось, что обвиняемый был завербован в игре Mobile Legends.

По версии следствия, целью теракта в мае 2024 года был выбран сотрудник Минобороны РФ, участвовавший в специальной военной операции (СВО). Серебряков следил за ним и арендовал вблизи его места жительства квартиру. Он поместил бомбу под автомобиль военного на улице Синявинской и скрылся.

