Взорвавшего автомобиль участника СВО завербовали в видеоигре

ТАСС: Взорвавшего автомобиль офицера ВС РФ завербовали в игре Mobile Legends

Бывший аналитик банка данных «ТВС Узбекистан» Евгений Серебряков (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), обвиняемый в подрыве автомобиля с полковником Минобороны России на севере Москвы, был завербован в игре Mobile Legends. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные материалы.

Отмечается, что организаторы преступной группы «искали тех, кто негативно относится к политике и гражданам РФ и готов за денежное вознаграждение подготовить и совершить акты терроризма». После вербовки Серебрякова общение с ним происходило через приватный мессенджер WireMin

.

По версии следствия, целью теракта в мае 2024 года был выбран сотрудник Минобороны РФ, участвовавший в специальной военной операции (СВО). Серебряков следил за ним и арендовал вблизи его места жительства квартиру. Он поместил бомбу под автомобиль военного на улице Синявинской и скрылся.