Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
01:08, 30 октября 2025Силовые структуры

Взорвавшего автомобиль участника СВО завербовали в видеоигре

ТАСС: Взорвавшего автомобиль офицера ВС РФ завербовали в игре Mobile Legends
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: IMAGO / Christoph Hardt / Global Look Press

Бывший аналитик банка данных «ТВС Узбекистан» Евгений Серебряков (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), обвиняемый в подрыве автомобиля с полковником Минобороны России на севере Москвы, был завербован в игре Mobile Legends. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные материалы.

Отмечается, что организаторы преступной группы «искали тех, кто негативно относится к политике и гражданам РФ и готов за денежное вознаграждение подготовить и совершить акты терроризма». После вербовки Серебрякова общение с ним происходило через приватный мессенджер WireMin
.
По версии следствия, целью теракта в мае 2024 года был выбран сотрудник Минобороны РФ, участвовавший в специальной военной операции (СВО). Серебряков следил за ним и арендовал вблизи его места жительства квартиру. Он поместил бомбу под автомобиль военного на улице Синявинской и скрылся.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российский «Посейдон» назвали оружием Судного дня. Что известно об испытанном оружии и при чем тут Бельгия?

    Раскрыто важное последствие испытания «Посейдона» для США

    В Раде назвали цель анонсированного Зеленским плана по Украине

    На Украине заявили о колоссальном ударе по Зеленскому

    Взорвавшего автомобиль участника СВО завербовали в видеоигре

    Александра Бортич похвасталась фигурой в бикини

    Трамп дал Южной Корее согласие на строительство атомной подлодки

    В России раскрыли план экс-главкома НАТО по Украине

    Названы возможные сценарии атаки США на Венесуэлу

    Стало известно о массовом отъезде молодых украинцев из страны

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости