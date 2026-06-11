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17:09, 11 июня 2026Ценности

Российский стилист примерил боди и поделился опытом

Стилист Гоша Карцев примерил боди и заявил, что его весело было застегивать
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: Telegram-канал Gosha Kartsev

Российский стилист Гоша Карцев примерил боди и поделился опытом. Пост появился в его Telegram-канале.

Мужчина надел указанную одежду отечественного бренда Ushatava, которая соединяет в себе топ с трусами с застежкой между ног. «Застегнуть в первый раз было весело», — заявил он.

При этом Карцев отметил, что выбрал данный предмет гардероба, чтобы футболка не задиралась в кадре и лежала ровно на груди. «Почти социальный эксперимент», — указал стилист.

Ранее в июне Гоша Карцев описал образ блогерши и телеведущей Виктории Бони в Каннах фразой «чуть пошлостью отдает».

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