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15:15, 10 июня 2026Ценности

Стилист Гоша Карцев описал образ Виктории Бони в Каннах фразой «чуть пошлостью отдает»

Стилист Гоша Карцев не оценил образ телеведущей Виктории Бони в розовом платье в Каннах
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Виктория Боня слева

Виктория Боня слева. Фото: Ryan Emberley / amfAR / Getty Images

Стилист Гоша Карцев описал образ блогерши и телеведущей Виктории Бони в Каннах фразой «чуть пошлостью отдает». Своим мнением он поделился в подкасте инфлюэнсерши Наташи Гасанхановой на YouTube.

Речь шла об образе экс-участницы «Дома-2» на благотворительном вечере amfAR в Каннах. Боня позировала перед камерами в облегающем розовом платье с пышным длинным шлейфом, опираясь при этом на трость.

Специалист признался, что ему не очень нравится внешний вид знаменитости. «Хотя она парилась, ногти под платье покрасила. Не знаю, как это оценивать… Какой-то вайб выпускного, чуть пошлостью отдает», — объяснил он.

При этом Карцев высоко отметил качество ткани у платья, но дополнительные элементы, в частности шлейф, назвал лишними. «Жалко, что трость не обыграна», — заключил модный эксперт.

В апреле Боня сообщила, что подвернула ногу и упала во время трекинга. Она добавила, что несла с собой снаряжение, вес которого составлял 20 килограммов.

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