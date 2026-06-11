В Европе рассказали об упущенном перед СВО шансе по переговорам с Россией

Экс-глава МИД ФРГ Габриэль: Европа упустила шанс провести переговоры с Россией в 2021 году

Европа упустила последний шанс провести самостоятельные переговоры с Россией еще в 2021 году. Об этом заявил бывший глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль в интервью Bild.

Политик напомнил, что в ходе состоявшегося еще до начала специальной военной операции (СВО) на Украине заседания Евросовета канцлер Германии Ангела Меркель предложила сформировать небольшую группу и начать переговоры с президентом России Владимиром Путиным. За это Меркель подверглась резкой критике в СМИ, а ее инициатива практически не получила поддержки.

«На самом деле она была права. Это был последний шанс для нас вести переговоры самостоятельно. Когда мы им не воспользовались, когда европейцы сами вышли из игры, лидерство, так сказать, перешло к США», — отметил Габриэль.

Ранее Путин заявил, что Евросоюз должен сам определить переговорщика по вопросу Украины. Он добавил, что выбор встречаться или нет с предложенным ЕС кандидатом остается за Москвой.