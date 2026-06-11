Прогнозы по росту мировой экономики ухудшились еще сильнее

ВБ: Прогноз по росту мировой экономики в 2026 году понижен до 2,5 процента

Всемирный банк (ВБ) ухудшил прогноз по росту мировой экономики в 2026 году до 2,5 процента. Об этом сообщило Reuters.

Причиной такого решения стал продолжающийся конфликт на Ближнем Востоке. При этом банк не исключил, что темпы могут упасть и до 2,1 процента, если перебои в энергоснабжении продлятся дольше, а средняя цена на нефть составит 115 долларов за баррель. Еще более мрачный прогноз предполагает, что рост замедлится до 1,3 процента. Это случится, если энергетический шок затронет финансовые рынки.

Отмечается, что банк понизил прогнозы для двух третей всех стран. Наибольшее снижение прогнозов затронуло Объединенные Арабские Эмираты, Ирак и другие страны Ближнего Востока, чей экспорт энергоносителей сильно пострадал от конфликта. Согласно прогнозам ВБ, экономика США в 2026 году вырастет на 2,2 процента, еврозоны — на 0,8 процента, Японии — на 0,7 процента, Индии — на 6,6 процента и Китая — на 4,2 процента.

По словам заместителя генерального директора Института национальной энергетики Александра Фролова, если цены на нефть останутся высокими долгий период времени, то это обернется серьезными негативными последствиями для всей глобальной экономики.