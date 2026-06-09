Назван один из угрожающих мировой экономике рисков

Энергетик Фролов: Долгий период дорогой нефти создает риски для мировой экономики

Если цены на нефть останутся высокими долгий период времени, то это обернется серьезными негативными последствиями для всей экономики. Об этом предупредил заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов. Его процитировало радио «Комсомольская правда».

Он призвал не забывать, что большинство экономических процессов в мире зависят от энергетики. Углеводороды, остающиеся дорогими продолжительный период времени, становятся причиной ослабления инвестиционной активности в нефтегазовом секторе. А это сказывается на других отраслях от металлургии до сферы IT. Фролов уверен, что в конечном итоге дорогая нефть может замедлить темпы роста мировой экономики.

Он также обратил внимание на прогнозы, согласно которым на возвращение 70 процентов утраченных объемов добычи в странах, пострадавших от ближневосточного кризиса, может потребоваться около трех месяцев. И еще столько же на восстановление оставшейся части.

«В результате в период традиционно высокого сезонного спроса мировому рынку может не хватать нефти», — считает Фролов.

С января по май 2026 года Китай снизил импорт нефти почти на пять процентов в сравнении с тем же периодом прошлого года.