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17:07, 11 июня 2026Россия

Комментировавшего письмо Путину Зеленского назвали нашкодившим школьником

Психолог Шевченко назвала говорившего о письме Путину Зеленского нашкодившим школьником
Гульназ Астахова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Peter Dejong / AP

Психолог, физиогномист Надежда Шевченко в беседе с «Царьградом» проанализировала лицо президента Украины Владимира Зеленского, комментировавшего западному журналисту письмо российскому лидеру Владимиру Путину.

«Здесь видно по невербальным признакам, что у человека, несмотря на его статус главы государства, выражение нашкодившего подростка. И состояние, мол хи-хи-хи, я вот тут кому-то там насолил, нашкодил. Это выглядит настолько инфантильно», — подчеркнула эксперт.

Также она отметила, что базовая эмоция Зеленского — презрение. По словам Шевченко, украинский политик относится к окружающим с чувством превосходства. «Во всех невербальных сигналах сквозит то, что он нашкодил. То есть "я нашкодил, и я это сделал настолько виртуозно, и вот, я это все… останусь безнаказанным", то есть вот ощущение школьника, который там что-то натворил», — резюмировала собеседница издания.

Ранее лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал участие Зеленского в саммите G7 пощечиной для Франции.

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