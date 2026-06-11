Россиянам назвали первые признаки теплового удара

Врач Бурнацкая: Ощущение нехватки воздуха может говорить о тепловом ударе

Слабость, головная боль, головокружение, учащенное сердцебиение, тошнота и ощущение нехватки воздуха могут указывать на перегрев организма, предупредила терапевт, профпатолог АО «Медицина» Светлана Бурнацкая. В интервью «Ленте.ру» она рассказала, что при появлении этих симптомов необходимо немедленно прекратить физическую активность и охладить тело.

«Если появляются такие симптомы, необходимо немедленно перейти в прохладное место, выпить воды и постараться охладить тело», — пояснила врач.

По ее словам, особенно опасны спутанность сознания, нарушение речи, отсутствие потоотделения при сильной жаре и температура тела выше 39 градусов. Такие признаки могут указывать на тепловой удар и требуют срочной медицинской помощи.

Ранее ветврач компании-производителя натуральных рационов SUPERPET Елена Фроленко рассказала, что у животного при тепловом ударе без своевременной помощи могут пострадать сердце, почки, печень и головной мозг. Фроленко предупредила, что если питомец в сознании и просто тяжело дышит, прежде всего нужно перенести его в прохладное место: в помещение с кондиционером, вентилятором или хотя бы в глубокую тень. При этом ни в коем случае нельзя обливать его холодной водой, указала она.