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17:10, 11 июня 2026Забота о себеЭксклюзив

Россиянам назвали первые признаки теплового удара

Врач Бурнацкая: Ощущение нехватки воздуха может говорить о тепловом ударе
Анастасия Бердникова
Анастасия Бердникова (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: DimaBerlin / Shutterstock / Fotodom

Слабость, головная боль, головокружение, учащенное сердцебиение, тошнота и ощущение нехватки воздуха могут указывать на перегрев организма, предупредила терапевт, профпатолог АО «Медицина» Светлана Бурнацкая. В интервью «Ленте.ру» она рассказала, что при появлении этих симптомов необходимо немедленно прекратить физическую активность и охладить тело.

«Если появляются такие симптомы, необходимо немедленно перейти в прохладное место, выпить воды и постараться охладить тело», — пояснила врач.

По ее словам, особенно опасны спутанность сознания, нарушение речи, отсутствие потоотделения при сильной жаре и температура тела выше 39 градусов. Такие признаки могут указывать на тепловой удар и требуют срочной медицинской помощи.

Ранее ветврач компании-производителя натуральных рационов SUPERPET Елена Фроленко рассказала, что у животного при тепловом ударе без своевременной помощи могут пострадать сердце, почки, печень и головной мозг. Фроленко предупредила, что если питомец в сознании и просто тяжело дышит, прежде всего нужно перенести его в прохладное место: в помещение с кондиционером, вентилятором или хотя бы в глубокую тень. При этом ни в коем случае нельзя обливать его холодной водой, указала она.

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