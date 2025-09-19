Завершено расследование дела о подрыве машины российского офицера

СК завершил расследование дела о подрыве офицера и его жены в Москве в 2024 году

Следователи завершили расследование уголовного дела о подрыве машины офицера на севере Москвы в 2024 году. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.

Обвинение предъявлено жителю Московского региона Евгению Серебрякову (внесен в России в список террористов и экстремистов). В отношении него возбуждено дело по статьям о приготовлении к теракту, совершении теракта, а также незаконном приобретении взрывчатых веществ и изготовлении взрывных устройств.

По версии следствия, целью теракта в мае 2024 года был выбран сотрудник Министерства обороны России, участвовавший в специальной военной операции. Серебряков следил за ним и арендовал вблизи его места жительства квартиру. После, согласно плану, он поместил бомбу под автомобиль военного на улице Синявинской и скрылся.

Соучастник Серебрякова взорвал машину. В результате случившегося офицер и его жена получили тяжелые ранения.

Ранее сообщалось, что первой целью террористов должен был стать сотрудник СК.

