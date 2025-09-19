Силовые структуры
11:43, 19 сентября 2025Силовые структуры

Раскрыта первая цель подорвавшего авто офицера в Москве террориста

Серебряков, взорвавший офицера в Москве, планировал покушение на сотрудника СК
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

Евгений Серебряков (внесен в России в перечень террористов и экстремистов), обвиняемый в покушении на офицера и его жену в Москве, планировал подрыв машины следователя. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.

По версии следствия, Серебряков вместе с другими участниками преступной группы решили совершить теракт на территории столицы в 2024 году. Первой целью они выбрали сотрудника СК, расследовавшего уголовные дела против руководства Украины и украинских националистов.

Для покушения члены группы подготовили план. Согласно ему, Серебряков должен был организовать слежку за автомобилем следователя, изучить его распорядок и забрать компоненты самодельного взрывного устройства (СВУ) из тайника. Бомбу планировали заложить под машину потенциальной жертвы вместе с маячком, однако довести дело до конца злоумышленники не смогли.

После этого диверсант разместил СВУ под днищем автомобиля сотрудника Министерства обороны России, участвовавшего в специальной военной операции. В результате взрыва военнослужащий и его супруга получили тяжелые ранения.

Серебрякова задержали на известном турецком курорте Бодрум. В ближайшее время он предстанет перед судом.

