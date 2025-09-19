Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:48, 19 сентября 2025Силовые структуры

Обвиняемый в подрыве автомобиля российского офицера в Москве предстанет перед судом

Диверсант, взорвавший в Москве офицера и его жену, предстанет перед судом
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Михаил Синицын / ТАСС

В Москве предстанет перед судом обвиняемый в теракте житель столичного региона Евгений Серебряков. Об этом «Ленте.ру» рассказала официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко.

По данным следствия, Серебрякова вовлекли в группу, планировавшую провести серию терактов для устрашения населения России. Исполнителю обещали организовать переезд на территорию Украины и выплату от 10 000 до 20 000 долларов США. В мае Серебряков с соучастниками организовал покушение на сотрудника Министерства обороны России, участвовавшего в специальной военной операции (СВО).

Диверсант разместил взрывное устройство под автомобилем, стоявшим возле жилого дома на Синявинской улице, где проживал офицер. В результате подрыва российский военнослужащий и его супруга получили тяжелые ранения.

Террорист успел улететь в Турцию и добраться до известного курорта Бодрум, но вскоре его местонахождение было вычислено ФСБ. Обвиняемого задержали и вернули в Россию.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский прокомментировал удары ВС России

    Власти Нидерландов предложили беженцам с Украины самостоятельно искать жилье

    Корабельную башню с дронами на оптоволокне против БЭК создали в России

    Дочь Волочковой отказалась от общения с балериной

    Обвиняемый в подрыве автомобиля российского офицера в Москве предстанет перед судом

    41-летний Сычев задумался о возобновлении карьеры футболиста

    Боец ВСУ помог раненым российским военным и сдался в плен

    Минпросвещения ответило назвавшему безобразием нагрузку в школах главе Рособрнадзора

    Москвичей предупредили об интенсивном дожде в пятницу

    Появились подробности о квартирах обвиненного в наведении ракет на своих офицера из России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости