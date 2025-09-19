Обвиняемый в подрыве автомобиля российского офицера в Москве предстанет перед судом

В Москве предстанет перед судом обвиняемый в теракте житель столичного региона Евгений Серебряков. Об этом «Ленте.ру» рассказала официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко.

По данным следствия, Серебрякова вовлекли в группу, планировавшую провести серию терактов для устрашения населения России. Исполнителю обещали организовать переезд на территорию Украины и выплату от 10 000 до 20 000 долларов США. В мае Серебряков с соучастниками организовал покушение на сотрудника Министерства обороны России, участвовавшего в специальной военной операции (СВО).

Диверсант разместил взрывное устройство под автомобилем, стоявшим возле жилого дома на Синявинской улице, где проживал офицер. В результате подрыва российский военнослужащий и его супруга получили тяжелые ранения.

Террорист успел улететь в Турцию и добраться до известного курорта Бодрум, но вскоре его местонахождение было вычислено ФСБ. Обвиняемого задержали и вернули в Россию.