Спешащую в укрытие во Львове Анджелину Джоли сняли на видео

Актрису Анджелину Джоли, спешащую в укрытие в украинском Львове, сняли на видео

Голливудскую актрису Анджелину Джоли, спешащую в укрытие в украинском Львове, сняли на видео. Кадры украинских СМИ опубликованы Telegram-каналом Baza.

Как стало известно, воздушная тревога в городе началась, когда актриса находилась на городском вокзале. На вопрос, страшно ли ей, Джоли ответила, что она в порядке.

О том, что Анджелина Джоли приехала во Львов, стало известно ранее. Местные жители сняли ее в одном из городских кафе. Известно, что актриса занимается вопросами беженцев в ООН. После начала российской спецоперации на Украине Джоли заявила о стремлении оказывать всякое содействие украинцам, покинувшим дома.

В 2001 году актрису провозгласили послом доброй воли Управления Верховного комиссара по делам беженцев ООН. В 2005 году она была удостоена Гуманитарной премии ООН.

