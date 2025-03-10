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17:41, 10 марта 2025Бывший СССР

Зеленский в шутку извинился за отсутствие костюма на выступлении

Зеленский на выступлении извинился в шутку за отсутствие костюма
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Кадр: видео Telegram-канал «Офіс Президента»

Президент Украины Владимир Зеленский извинился за отсутствие костюма, выступая на вручении «Шевченковской премии». Его слова приводит «Газета.Ru».

«Благодарю всех украинских творцов. Извините, что не в костюме», — заявил Зеленский. После непродолжительной паузы в зале начались аплодисменты.

28 февраля на встрече Зеленского с президентом США Дональдом Трампом американские журналисты пристыдили украинского лидера из-за наряда. Один из репортеров спросил у Зеленского, который обычно появляется на публике в повседневной одежде, есть ли у него костюм.

Украинский лидер ответил, что у него есть костюмы, однако он будет носить их после окончания войны.

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