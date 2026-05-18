Победа «Зенита» принесла россиянину более трех миллионов рублей

Победа «Зенита» над «Ростовом» принесла россиянину более трех миллионов рублей

Победа «Зенита» над «Ростовом» в матче 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) принесла россиянину более трех миллионов рублей. Об этом сообщает Betonemobile.

Клиент букмекерской конторы поставил 2 350 000 рублей на выездную победу петербуржцев над ростовчанами. Коэффициент на этот исход составил 1,38. Таким образом, россиянин выиграл 3 243 000 рублей.

17 мая 2026 года «Зенит» в 11-й раз в истории стал чемпионом России. Подопечные Сергея Семака финишировали с 68 очками, обогнав на два балла «Краснодар».

Ранее букмекеры назвали фаворита следующего сезона РПЛ. По мнению аналитиков, главным претендентом на победу является петербургский «Зенит». На успех сине-бело-голубых можно поставить с коэффициентом 2,00.

