Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнесОлимпиада
23:54, 18 мая 2026Спорт

Победа «Зенита» принесла россиянину более трех миллионов рублей

Победа «Зенита» над «Ростовом» принесла россиянину более трех миллионов рублей
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Победа «Зенита» над «Ростовом» в матче 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) принесла россиянину более трех миллионов рублей. Об этом сообщает Betonemobile.

Клиент букмекерской конторы поставил 2 350 000 рублей на выездную победу петербуржцев над ростовчанами. Коэффициент на этот исход составил 1,38. Таким образом, россиянин выиграл 3 243 000 рублей.

17 мая 2026 года «Зенит» в 11-й раз в истории стал чемпионом России. Подопечные Сергея Семака финишировали с 68 очками, обогнав на два балла «Краснодар».

Ранее букмекеры назвали фаворита следующего сезона РПЛ. По мнению аналитиков, главным претендентом на победу является петербургский «Зенит». На успех сине-бело-голубых можно поставить с коэффициентом 2,00.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Минфин США сообщил о снятии санкций с российской нефти

    Новый глава Венгрии дал обещание касательно России

    Немецкий автопром столкнулся с проблемами из-за антироссийских санкций

    Американских рейнджеров научат воевать устаревшим оружием

    Мужчина застрял в эскалаторе в метро и не смог выбраться

    Российский боец в одиночку уничтожил трех военных ВСУ

    Раскрыты неожиданные подробности о биолабораториях на Украине

    Разведка США скептически оценила удары Украины по России

    ВСУ ударили по частному дому в Курской области

    В Индии слон раздавил туристку

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok