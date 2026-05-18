23:18, 18 мая 2026Мир

В Пентагоне неожиданно оценили ход конфликта на Украине

В США заявили о стратегической инициативе России на Украине
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Natalia Shatokhina / news.ru / Global Look Press

Россия обладает на Украине общей стратегической инициативой, несмотря на оказанную Киеву западную помощь. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на доклад Пентагона, Госдепартамента и ликвидированного к настоящему времени Агентства по международному развитию (USAID).

«Российские силы удерживают на Украине общую стратегическую инициативу. Согласно выводам американской военной разведки, российские ВС по состоянию на март сохраняли общее преимущество над ВСУ по большинству функций, касающихся ведения боевых действий», — указано в документе.

Отмечается, что Украина с января по март 2026 года продолжала сталкиваться с нехваткой «критически важных» боеприпасов и дронов. В отчете также упоминается, что США и союзники с февраля 2022 года оказали Киеву военную помощь в размере 325 миллиардов долларов.

Ранее Пентагон выделил Украине 400 миллионов долларов, которые были санкционированы Конгрессом США, но оставались замороженными.

