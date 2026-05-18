В Индии слон раздавил туристку

В индийском штате Карнатака в сафари-парке слон на туристку и раздавил ее

В индийском штате Карнатака в одном из местных сафари-парков слон раздавил 33-летнюю туристку. Об этом сообщила газета The Indian Express.

Инцидент произошел утром, когда путешественники наблюдали за тем, как чистят, купают и кормят слонов в парке «Дубаре». Во время процесса между двумя слонами Канчаном и Мартандой завязалась драка, во время которой один из слонов потерял равновесие и повалился на землю. В это время посетители стали убегать в сторону. Женщина по имени Туласи запнулась и упала, после чего слон придавил ее.

Министр лесного хозяйства, экологии и окружающей среды штата Карнатака Эшвар Кхандре поручил провести расследование и принять необходимые меры для предотвращения повторения подобных инцидентов в будущем.

Ранее в Индии два слона запаниковали во время праздника и раздавили трех человек. Животные должны были принять участие в религиозном фестивале. Однако, когда церемония началась и стали взрываться петарды, слоны начали крушить все вокруг.