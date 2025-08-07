Культура
16:26, 7 августа 2025Культура

Группа «Винтаж» заработает более 6 миллионов рублей на концерте в Дубае

Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Группа «Винтаж» заработает более шести миллионов рублей на концерте в Дубае, ОАЭ. Об этом пишет Telegram-канал «Звездач».

Отмечается, что это будет первое выступление музыкантов в стране. Мероприятие приурочено ко дню рождения солистки коллектива Анны Плетневой. «Самые доступные места на танцполе стоят 113 долларов. А за места за столиками придется раскошелиться: их цена достигает 1,4 тысячи долларов», — говорится в сообщении.

По данным источника, при полной загрузке зала доходы организаторов составят не менее 85 тысяч долларов (около 6,8 миллиона рублей).

Ранее сообщалось, что российский рэпер Алексей Долматов, известный как Гуф, заработает на прощальном концерте более 50 миллионов рублей.

