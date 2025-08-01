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15:57, 1 августа 2025Культура

Раскрыт гонорар Гуфа за прощальный концерт

«Звездач»: Рэпер Гуф заработает на прощальном концерте более 50 миллионов рублей
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Российский рэпер Алексей Долматов, известный как Гуф, заработает на своем прощальном концерте более 50 миллионов рублей. Об этом пишет Telegram-канал «Звездач».

Отмечается, что артист объявил о своем уходе со сцены и решил устроить прощальный тур. В ноябре в Москве должны пройти два концерта исполнителя, за каждый из которых он сможет получить более 54 миллионов рублей, пишет канал.

По данным источника, билеты в VIP-ложи стоят 800 тысяч рублей. «Эти билеты уже почти раскуплены, а танцпол вообще закончился», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что челябинский миллиардер Игорь Рыбаков намерен выкупить права на первый альбом Гуфа «Город дорог» с целью удалить его со всех площадок.

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