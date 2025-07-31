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13:14, 31 июля 2025Культура

Челябинский миллиардер выкупил альбом Гуфа и решил уничтожить его

Миллиардер Рыбаков выкупил первый альбом рэпера Гуфа с целью удалить его
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Челябинский миллиардер Игорь Рыбаков выкупил права на первый альбом рэпера Алексея Долматова, известного как Гуф, «Город дорог» с целью удалить его со всех площадок. Об этом сообщает Ura.ru.

«Альбом он выкупает у продюсера, сооснователя и гендиректора "Монолит Рекордс" Антона Пронина, сумма сделки 95 миллионов рублей», — заявил PR-директор Рыбакова Глеб Климентьев.

По мнению миллиардера, альбом романтизирует «разгульный образ жизни». Отмечается, что в начале нулевых бизнесмен много гулял, употреблял алкоголь и слушал композиции рэпера. «И скажу честно: тогда я чуть не лишился всего, включая семью», — подчеркнул Рыбаков, добавив, что это его подарок «всем русскодумающим людям».

Ранее сообщалось, что компания «Люгэнг», принадлежащая Гуфу, подала заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака.

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