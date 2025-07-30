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16:06, 30 июля 2025Культура

Гуф собрался продавать шубы, чулки и халаты

Рэпер Гуф зарегистрировал в Роспатенте одноименный бренд одежды и аксессуаров
Андрей Шеньшаков

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Компания «Люгэнг», принадлежащая рэперу Алексею Долматову, известному под псевдонимом Гуф, подала заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Бренд «ГУФ», согласно информации источника, регистрируется по классам международной классификации товаров и услуг (МКТУ) №25. Это позволяет компании Долматова продавать и производить одежду и аксессуары — трусы, бюстгальтеры, комбинезоны, банданы, купальники, футбольные бутсы и шипы для них, а также шубы, юбки, чулки и халаты.

Сообщается, что заявка на регистрацию бренда Гуфа была подана 25 июля 2025 года.

Ранее стало известно, что на Украине признали Алексея Долматова угрозой национальной безопасности.

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