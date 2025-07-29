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03:44, 29 июля 2025Культура

Популярного российского рэпера признали угрозой Украине

Рэпера Гуфа включили в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

На Украине признали угрозой национальной безопасности российского рэпера Алексея Долматова, известного как Гуф. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы ведомства.

Помимо этого, исполнителя внесли в базу данных украинского сайта «Миротворец» (признан террористическим и запрещен в России). Его обвиняют в «незаконной гастрольной деятельности» в Крыму и в «сознательном нарушении госграницы Украины на Донбассе».

До этого в список лиц, которые якобы угрожают национальной безопасности Украины, попал популярный комик Азамат Мусагалиев. Поводом для этого послужили поддержка им действий России и ее президента Владимира Путина, а также прошедший в 2023 году концерт в Донецкой народной республике, в котором комик принял участие, исполнив юмористическую песню.

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