Популярного российского рэпера признали угрозой Украине

Рэпера Гуфа включили в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

На Украине признали угрозой национальной безопасности российского рэпера Алексея Долматова, известного как Гуф. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы ведомства.

Помимо этого, исполнителя внесли в базу данных украинского сайта «Миротворец» (признан террористическим и запрещен в России). Его обвиняют в «незаконной гастрольной деятельности» в Крыму и в «сознательном нарушении госграницы Украины на Донбассе».

До этого в список лиц, которые якобы угрожают национальной безопасности Украины, попал популярный комик Азамат Мусагалиев. Поводом для этого послужили поддержка им действий России и ее президента Владимира Путина, а также прошедший в 2023 году концерт в Донецкой народной республике, в котором комик принял участие, исполнив юмористическую песню.