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19:53, 23 июня 2025Интернет и СМИ

Популярного российского комика сочли угрозой безопасности Украины

Комика Мусагалиева внесли в список угроз национальной безопасности Украины
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Популярного комика Азамата Мусагалиева сочли угрозой для Украины. Как сообщает ТАСС, Министерство культуры и стратегических коммуникаций внесло россиянина в список лиц, угрожающих национальной безопасности страны.

«Дополнить перечень лиц, которые осуществляют угрозу национальной безопасности, включить лицо: Мусагалиев Азамат Тахирович», — сказано в приказе ведомства.

Уточняется, что поводом для этого послужили поддержка Мусагалиевым действий России и ее президента Владимира Путина, а также прошедший в 2023 году концерт в Донецкой народной республике, в котором комик принял участие, исполнив юмористическую песню.

Ранее Мусагалиев рассказал о проблемах со здоровьем, которые у него обнаружили в детстве. Он объяснил, что тогда ему диагностировали бронхиальную астму, из-за которой ему нельзя было шевелиться.

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