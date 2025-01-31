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16:29, 31 января 2025Интернет и СМИ

Комик Мусагалиев рассказал об инвалидности

Юморист Азамат Мусагалиев заявил, что в детстве ему диагностировали астму
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Известный юморист Азамат Мусагалиев рассказал о проблемах со здоровьем, которые у него обнаружили в детстве. Подробности он раскрыл в выпуске авторского шоу, доступном в соцсети «ВКонтакте».

Комик объяснил, что в детстве ему диагностировали бронхиальную астму. «Мне нельзя было шевелиться, потому что как только я пошевелюсь — это провоцирует кашель. Кашель провоцирует одышку. И все, это бессонная ночь. Мать не спит, я не сплю», — пожаловался юморист. По его словам, однажды он случайно услышал от матери, что может не выжить.

Мусагалиев добавил, что из-за диагноза он получил статус инвалида детства. Он поиронизировал, что став старше, стал симулировать хрипы на специальных медицинских комиссиях, чтобы ему сохранили этот статус и пособие.

Ранее известный российский стендап-комик Николай Андреев рассказал о слепоте на один глаз. Он пожаловался, что из-за этого ограничения ему трудно было ориентироваться в пространстве.

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