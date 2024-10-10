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20:23, 10 октября 2024Интернет и СМИ

Популярный российский комик рассказал о слепоте на один глаз

Комик Андреев заявил, что слепота глаза мешает ориентироваться в пространстве

 Кадр: Авторитет Мысли / Youtube

Популярный российский комик Николай Андреев рассказал, как проблемы со здоровьем влияют на его работу. В подкасте «Авторитет Мысли», доступном на YouTube, он заявил, что слепота на один глаз мешает ему ориентироваться в пространстве.

Андреев отметил, что недавно снял большой сольный концерт. «Все, к сожалению, началось с того, что я сильно подослеп, мой невидящий глаз стал особо невидящим эти несколько дней. Это сильно мешало ориентироваться в пространстве», — сказал комик.

По словам юмориста, помимо слепоты на один глаз, из-за проблем со зрением на выступлениях он часто моргает. Комик также заявил, что все заработанные на концерте средства он потратит на лечение.

Ранее Андреев рассказал о других проблемах со здоровьем. Он сообщил, что посещал врача, который нашел у него неизвестную опухоль.

Андреев стал известен благодаря участию в юмористическом проекте Stand-up Club №1. Он принимал участие в интернет-шоу «Разгоны», «Книжный клуб» и других. В одном из своих выступлений Андреев рассказал, что оформляет инвалидность из-за болезни Бехтерева — поражения суставов позвоночника. Помимо этого, по его словам, у него не видит левый глаз.

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      Олег Давыдов
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