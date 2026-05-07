Вылечившая акне россиянка разрыдалась после неожиданного эффекта от массажа

Блогерша Соня Мелтон разрыдалась на камеру после неожиданного эффекта от массажа лица. Роликом она поделилась в своем Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Юзерша с никнеймом sonyamelton рассказала, что годами страдала от высыпаний и смогла вылечить акне лишь с помощью системных ретиноидов.

Однако она решила сделать массаж лица, вследствие чего на лице вновь появились многочисленные воспаления. При этом девушка подчеркнула, что область покраснения все время увеличивается и доходит до зоны роста волос.

«Мне кажется, что меня сейчас могут понять только девочки, которые проходили это много лет. Это не 100 тысяч рублей, это не 200 тысяч рублей вложено в эту кожу, чтобы добиться такого результата, и мне так обидно, что такая тупая ошибка.... Почему меня не проконсультировали?» — возмутилась она.

Пользователи сети поделились похожим опытом в комментариях под постом.

«Такая же история была и со мной, я не знала об этом, четыре года после массажа лица я лечила кожу, это был просто ад, это был кошмар, я реально не знаю, сколько денег я потратила после на лечение кожи! Девочки, не делайте массаж лица, никогда, ни в каком возрасте», «Я так сходила на массаж спины и полгода лечила кожу на спине», «Любой человек, который лечил долго акне, знает, что нельзя прикасаться к лицу. Во время лечения каждый врач об этом говорил. Я лечилась восемь лет назад и до сих пор помню это главное правило», — написали они.

В апреле известная российская блогерша покрылась прыщами после популярной процедуры. Инфлюэнсерша София Стужук сделала карбоновый пилинг и столкнулась и негативным последствием.