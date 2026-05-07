19:25, 7 мая 2026

Вылечившая акне россиянка разрыдалась после неожиданного эффекта от массажа

Екатерина Ештокина (Редактор отдела «Ценности»)

Блогерша Соня Мелтон разрыдалась на камеру после неожиданного эффекта от массажа лица. Роликом она поделилась в своем Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Юзерша с никнеймом sonyamelton рассказала, что годами страдала от высыпаний и смогла вылечить акне лишь с помощью системных ретиноидов.

Однако она решила сделать массаж лица, вследствие чего на лице вновь появились многочисленные воспаления. При этом девушка подчеркнула, что область покраснения все время увеличивается и доходит до зоны роста волос.

«Мне кажется, что меня сейчас могут понять только девочки, которые проходили это много лет. Это не 100 тысяч рублей, это не 200 тысяч рублей вложено в эту кожу, чтобы добиться такого результата, и мне так обидно, что такая тупая ошибка.... Почему меня не проконсультировали?» — возмутилась она.

Пользователи сети поделились похожим опытом в комментариях под постом.

«Такая же история была и со мной, я не знала об этом, четыре года после массажа лица я лечила кожу, это был просто ад, это был кошмар, я реально не знаю, сколько денег я потратила после на лечение кожи! Девочки, не делайте массаж лица, никогда, ни в каком возрасте», «Я так сходила на массаж спины и полгода лечила кожу на спине», «Любой человек, который лечил долго акне, знает, что нельзя прикасаться к лицу. Во время лечения каждый врач об этом говорил. Я лечилась восемь лет назад и до сих пор помню это главное правило», — написали они.

В апреле известная российская блогерша покрылась прыщами после популярной процедуры. Инфлюэнсерша София Стужук сделала карбоновый пилинг и столкнулась и негативным последствием.

