Известная российская блогерша покрылась прыщами после популярной процедуры

Блогерша София Стужук покрылась прыщами после карбонового пилинга

Известная российская блогерша София Стужук покрылась прыщами после популярной процедуры. Внешность до и после манипуляции она показала на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Сначала инфлюэнсерша sofia_stuzhuk показала лицо до улучшения внешности, демонстрируя ровный тон лица без косметических дефектов. При этом она призналась, что хотела перед днем рождения сделать кожу идеальной и решилась на карбоновый пилинг.

Однако в результате лицо Стужук покрылось многочисленными воспалениями и красными пятнами. «Сыпь, отек. Все чешется и воспалено. Через три недели у меня др, сколько это лечить — непонятно... Что с этим делать — я не знаю», — посетовала блогерша.

Ранее в апреле мужчины стали жертвовать здоровьем и уродовать себя ради трендов. Представители мужского пола стали активно делиться в сети советами, как сделать собственный внешний вид более привлекательным.