Мужчины стали жертвовать здоровьем и уродовать себя ради трендов

19:44, 29 апреля 2026

NYP: Мужчины стали жертвовать здоровьем из-за процедур по улучшению внешности
Екатерина Ештокина (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Shotmedia / Shutterstock / Fotodom

Мужчины стали жертвовать здоровьем и уродовать себя ради трендовых процедур по улучшению внешности. Материал на данную тему публикует The New York Post (NYP).

По данным издания, представители мужского пола активно делятся в сети советами, как сделать собственный внешний вид более привлекательным. Так, юзеры решаются на роидмаксинг, увеличивают мышечную массу с помощью жирорастворителей, используют полидиоксаноновые нити в домашних условиях, чтобы изменить черты лица.

Помимо этого, они стали стучать себе по лицу молотком для получения более острых скул и принимать метамфетамин ради похудения.

По словам врачей, в результате подобных экспериментов с внешностью молодые люди рискуют столкнуться с гормональным дисбалансом, проблемами с фертильностью, акне и выпадением волос. У них могут раньше времени появиться морщины, обвисшая кожа и изможденный вид, из-за чего они постареют на 10-20 лет. Также распространится кариес и повреждения кожи.

Кроме того, в результате употребления химических средств подвергаются высокому риску серьезного повреждения сердце, печень и почки. «Ваша кожа отмирает. Затем у вас образуются большие язвенные раны, заживление которых занимает месяцы», — предупредил хирург Риан Маеркс.

В марте подростки начали стучать себе по лицу молотком ради идеальной внешности. Так называемый тренд bonesmashing («дробление костей») стал популярен благодаря «шкале PSL», которую придумали зумеры для оценки внешности. Ее аббревиатура складывается из слов Perfection, Symmetry, Looks («идеальность», «пропорциональность» и «образы»).

