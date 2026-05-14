Выращивание растений на тещиной даче привело россиянина под следствие

В Подмосковье задержали мужчину за выращивание конопли. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель подмосковного главка МВД России Татьяна Петрова.

Возбуждено уголовное дело по статьям 30, 228.1 («Подготовка к незаконному производству, сбыту или пересылке наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов») и 231 («Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры») УК РФ.

По данным ведомства, в декабре 2025 года 37-летний житель Москвы изучил в интернете информацию по культивированию конопли. После этого он закупил там же семена и все необходимое для получения хорошего урожая. Затем на даче свой тещи установил гроубоксы и начал выращивать растения.

В ходе обыска сотрудники полиции обнаружили 23 куста, семь емкостей с веществом растительного происхождения, удобрения, оборудование для сушки и другие необходимые в выращивании и обработке предметы.

Как показала экспертиза, изъятые кусты являются наркосодержащим растением коноплей, а вещество оказалось марихуаной. Общая масса изъятого составила свыше двух килограммов.

Задержанный заявил, что около десяти лет употребляет наркотические вещества, а выращиванием занялся для личного пользования.

