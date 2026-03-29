Россиян предупредили о лишении свободы на восемь лет за выращивание одного вида травы

Юрист Олеся Слезкина: За выращивание шалфея могут лишить свободы на восемь лет

Юрист Олеся Слезкина предупредила россиян, что за выращивание одного известного вида травы может грозить лишение свободы до восьми лет. Комментарий публикует ТАСС.

По словам эксперта, разведение шалфея предсказателей (Salvia divinorum) на дачных участках может привести к штрафу или ограничению свободы.

Собеседница издания уточнила, что, если количество не достигает 10 растений, то правонарушителей ожидает административная ответственность со штрафом от трех до пяти тысяч рублей, или административный арест до 15 суток.

В ином случае вменяется статья 231 УК РФ о незаконном культивировании запрещенных растений, предупредила юрист.

Ранее в марте россиянам напомнили о лишении свободы за сорванные подснежники. Наказание за сбор редких растений из Красной книги предусматривает арест на срок до четырех лет и административный штраф до одного миллиона рублей.

