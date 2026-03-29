16:56, 29 марта 2026

Россиян предупредили о лишении свободы на восемь лет за выращивание одного вида травы

Екатерина Ештокина
Фото: Andrey Titov / Business Online / Globallookpress.com

Юрист Олеся Слезкина предупредила россиян, что за выращивание одного известного вида травы может грозить лишение свободы до восьми лет. Комментарий публикует ТАСС.

По словам эксперта, разведение шалфея предсказателей (Salvia divinorum) на дачных участках может привести к штрафу или ограничению свободы.

Собеседница издания уточнила, что, если количество не достигает 10 растений, то правонарушителей ожидает административная ответственность со штрафом от трех до пяти тысяч рублей, или административный арест до 15 суток.

В ином случае вменяется статья 231 УК РФ о незаконном культивировании запрещенных растений, предупредила юрист.

Ранее в марте россиянам напомнили о лишении свободы за сорванные подснежники. Наказание за сбор редких растений из Красной книги предусматривает арест на срок до четырех лет и административный штраф до одного миллиона рублей.

