Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:44, 21 марта 2026

Россиянам напомнили о лишении свободы за сорванные подснежники

Подснежники занесены в Красную книгу, за их сбор грозит до 4 лет лишения свободы
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик

Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

За сорванные подснежники граждане могут лишиться свободы на срок до четырех лет. Это следует из соответствующего закона России, напомнило агентство ТАСС.

Наказание за сбор редких растений из Красной книги предусматривает лишение свободы на срок до четырех лет и административный штраф до 1 миллиона рублей. Подснежники признаны растением, находящимся под угрозой исчезновения.

Максимальная ответственность наступает в том случае, если будет доказано, что сбор редких растений был умышленным на территории национального парка или особо охраняемой заповедной зоны.

Ранее Департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы запретил жителям и гостям столицы сбор раннецветущих растений на территории города.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok