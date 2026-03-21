Россиянам напомнили о лишении свободы за сорванные подснежники

Подснежники занесены в Красную книгу, за их сбор грозит до 4 лет лишения свободы

За сорванные подснежники граждане могут лишиться свободы на срок до четырех лет. Это следует из соответствующего закона России, напомнило агентство ТАСС.

Наказание за сбор редких растений из Красной книги предусматривает лишение свободы на срок до четырех лет и административный штраф до 1 миллиона рублей. Подснежники признаны растением, находящимся под угрозой исчезновения.

Максимальная ответственность наступает в том случае, если будет доказано, что сбор редких растений был умышленным на территории национального парка или особо охраняемой заповедной зоны.

Ранее Департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы запретил жителям и гостям столицы сбор раннецветущих растений на территории города.