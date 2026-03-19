Москвичам запретили собирать цветы

ДПиООС: За сбор раннецветущих растений положено наказание

Сбор раннецветущих растений на территории Москвы запрещен. Об этом в Telegram-канале сообщили экологи Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы (ДПиООС).

В Москве наступило устойчивое потепление — солнце прогревает землю, а растения просыпаются. Раннецветущие виды на природных территориях столицы включают в себя в том числе редкие растения, занесенные в Красную книгу Москвы. Это печеночница благородная, ветреница дубравная и калужница болотная, рассказали специалисты.

Большинство весенних цветов относятся к раннецветущим видам (эфемероидам): их рост и цветение длятся до того момента, как распустится листва деревьев и высокие травы закроют доступ к солнечному свету. Раннецветущие виды находятся под охраной. За уничтожение, сбор, продажу или покупку редких растений предусмотрена ответственность.

Ранее россиянам рассказали, что за сбор подснежников и крокусов может грозить штраф от 2,5 тысячи до 5000 рублей.