18:55, 19 марта 2026

Москвичам запретили собирать цветы

ДПиООС: За сбор раннецветущих растений положено наказание
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Kolinchev Andrii / Shutterstock / Fotodom

Сбор раннецветущих растений на территории Москвы запрещен. Об этом в Telegram-канале сообщили экологи Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы (ДПиООС).

В Москве наступило устойчивое потепление — солнце прогревает землю, а растения просыпаются. Раннецветущие виды на природных территориях столицы включают в себя в том числе редкие растения, занесенные в Красную книгу Москвы. Это печеночница благородная, ветреница дубравная и калужница болотная, рассказали специалисты.

Большинство весенних цветов относятся к раннецветущим видам (эфемероидам): их рост и цветение длятся до того момента, как распустится листва деревьев и высокие травы закроют доступ к солнечному свету. Раннецветущие виды находятся под охраной. За уничтожение, сбор, продажу или покупку редких растений предусмотрена ответственность.

Ранее россиянам рассказали, что за сбор подснежников и крокусов может грозить штраф от 2,5 тысячи до 5000 рублей.

    Последние новости

    Две страны ЕС заблокировали выделение Украине кредита на 90 миллиардов. Финансирование ВСУ находится под угрозой

    Володин отреагировал на рекомендации Минздрава о цвете одежды для медиков

    Туристы устроили пожар на пляже российского курорта и попали на видео

    Монахи знаменитого монастыря устроили драку на церемонии покаяния

    В отношении критиковавшей главкома ВСУ депутата Рады возбудили четыре уголовных дела

    Генералу Росгвардии запросили 12 лет колонии за поставки ружей «Выжигатель»

    Бывшая модель Playboy ответила на критику груди и сорвала овации

    Минфин отказался помогать «Газпрому» и нефтяным компаниям

    Россиянка отменила поездку и отсудила у турагента сумму в 2,5 раза больше заплаченной

    «Радиостанция Судного дня» передала четыре странных шифровки за день

    Все новости
