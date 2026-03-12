Реклама

Экономика
13:52, 12 марта 2026

Россиянам пригрозили тюрьмой и миллионным штрафом за сбор подснежников

Юрист Мохнаткин: За сбор подснежников грозит штраф до 1 млн рублей
Виктория Клабукова

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Сбор редких весенних цветов, включая подснежники, запрещен законом. Какое наказание за это грозит, Telegram-каналу Shot рассказал юрист Евгений Мохнаткин.

Под запрет попадают не только подснежники, но также ландыши, крокусы и другие первоцветы. Минимальный размер штрафа за нарушение варьируется от 2,5 тысячи до 5000 рублей. Если правоохранители установят, что цветы были сорваны на продажу, сумма взыскания колоссально вырастет — с нарушителя могут потребовать до одного миллиона рублей, либо заключить под стражу на срок до четырех лет. Если противоправное деяние совершалось группой лиц, то тюремный срок может вырасти до шести-девяти лет, предупреждает юрист. Кроме того, с виновного могут взыскать компенсацию ущерба природе, которая высчитывается с каждого уничтоженного побега. Протокол инспектор может составить, даже если вы сорвали всего один стебель. При этом покупка цветов законом не карается.

Ранее россиянам пригрозили штрафами за сбор мимозы. Закон направлен на борьбу с несанкционированным сбором цветов на городских территориях с целью последующей продажи. Сумма взыскания для физических лиц может достигать 4000 рублей, а для юридических — 300 тысяч рублей.

