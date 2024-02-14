Россиян предупредили о штрафах за сбор мимозы

Мэрия Сочи предупредила о штрафах за незаконный сбор мимозы

Администрация Сочи предупредила россиян о том, что незаконный сбор мимозы будет караться штрафом. Об этом мэрия города заявила агентству РИА Новости.

По мере приближения Международного женского дня, который отмечается 8 марта, торговцев мимозой, или акацией серебристой — одним из символов весны — становится больше. Некоторые граждане срывают цветы акации серебристой с городских территорий и реализуют на местных рынках, при этом первые букеты уже начали появляться на прилавках в Сочи.

В администрации города отметили, что те, кто будет срывать растение, произрастающее в несанкционированных местах и на клумбах в преддверии праздника, получат штраф. «В соответствии с законом Краснодарского края №2695-КЗ "Об охране зеленых насаждений в Краснодарском крае" и действующими городскими правилами благоустройства повреждение любых зеленых насаждений влечет за собой привлечение виновного к административной ответственности с предъявлением расчета нанесенного ущерба», — напомнили в мэрии. Штраф при незаконном сборе цветов с городских территорий для физлиц составит от двух до четырех тысяч рублей, для должностных — от 20 до 39 тысяч рублей, для юрлиц — до 300 тысяч рублей, при этом при повторном нарушении закона сумма возрастет.

Представители администрации добавили, что мониторинговые службы в вышеуказанный период будут работать в усиленном режиме. Помимо этого, граждан, которые увидят тех, кто незаконно срывает мимозу, призвали обращаться в городской департамент по охране окружающей среды, либо в правоохранительные органы.

Ранее в феврале биолог Даменник Кассанелли предупредил, что в Сочи может повториться массовое разрастание крайне ядовитого гриба из Красной книги — решеточника.